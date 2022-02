Coronavirus, oltre l’87 per cento di vaccinati a Lucca: giù ricoveri e contagi

È iniziata anche sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest la discesa della curva del contagio. Secondo il consueto monitoraggio settimanale infatti dall’1 al 7 febbraio ci sono stati 16778 nuovi casi a differenza dei 23412 dei sette giorni precedenti. A diminuire sono anche i positivi in provincia di Lucca: 5078 in più rispetto ai 6928 dell’ultima settimana. Cala – anche se rimane alta – la pressione sugli ospedali con 130 posti letto occupati negli ospedali della provincia, 15 in meno rispetto al 31 gennaio.

I nuovi positivi

In particolare nella Piana di Lucca dal primo al 7 febbraio si sono registrati 2362 nuovi positivi (la scorsa settimana erano stati 3264) di cui 1085 (pari al 46%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 230, Capannori 689, Lucca 1206, Montecarlo 56, Pescaglia 59, Porcari 102, Villa Basilica 20. Sono 4253 invece i guariti negli ultimi sette giorni. In Valle del Serchio nell’ultima settimana ci sono stati 705 nuovi casi di cui 328 (pari al 47%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 68, Barga 151, Borgo a Mozzano 65, Camporgiano 27, Castelnuovo Garfagnana 104, Castiglione Garfagnana 27, Coreglia Antelminelli 73, Fabbriche di Vergemoli 5, Fosciandora 2, Gallicano 45, Minucciano 9, Molazzana 7, Piazza al Serchio 34, Pieve Fosciana 29, San Romano in Garfagnana 9, Sillano Giuncugnano 18, Vagli di Sotto 14, Villa Collemandina 18. La scorsa settimana erano stati 895. I guariti sono 915. Infine in Versilia negli ultimi sette giorni ci sono stati 2011 nuovi positivi (la settimana prima erano 2769) di cui 893 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni e sono così ripartiti: Camaiore 381, Forte dei Marmi 70, Massarosa 366, Pietrasanta 238, Seravezza 193, Stazzema 34, Viareggio 729. Negli ultimi 7 giorni sono guarite 3433 persone.

I ricoveri

Per la prima volta flette anche la curva dei ricoveri in ospedale con 130 posti letto occupati negli ospedali della provincia, 15 meno rispetto al 31 gennaio. In particolare al San Luca ci sono 51 ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva (la scorsa settimana il rapporto era 7 su 66) mentre all’ospedale Versilia sono 59 i ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva (al 31 gennaio erano 7 su 62). Cresce il numero dei posti letto occupati all’ospedale di Barga dove ci sono 20 ricoveri, tre in più rispetto alla scorsa settimana.

Covid e scuola

A rimanere piuttosto alto è il numero dei contagi degli studenti: dei 5078 nuovi positivi 1460 riguardano giovani in età scolastica (la scorsa settimana erano 2053). In particolare nella Piana di Lucca negli ultimi sette giorni sono stati 695 i nuovi positivi: al nido 40, alla materna 114, alle elementari 245, alle medie 116 e alle superiori 180. In Valle del Serchio negli ultimi sette giorni si sono contagiate 197 persone in età scolastica: al nido 15, alla materna 28, alle elementari 78, alle medie 30 e alle superiori 46. Infine in Versilia i casi a scuola sono stati 568: al nido 33, alla materna 72, alle elementari 178, alle medie 122 e alle superiori 173.

I vaccini

Continua a crescere la percentuale dei vaccini somministrati, dall’1 febbraio obbligatori per gli over 50. In particolare nella Piana di Lucca la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è salita all’ 87,1 per cento con 137414 prime dosi, 125732 seconde dosi e 100661 terze dosi somministrate: dal primo al 7 febbraio 884 quelle destinate ai bambini. In Valle del Serchio la stessa percentuale arriva all’87,2 per cento con 32817 prime dosi, 29642 seconde dosi e 28275 terze dosi somministrate. 253 quelle destinate ai bambini nell’ultima settimana. Infine in Versilia la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 88,8 per cento con 124052 prime dosi, 112821 seconde dosi e 90067 terze dosi. 713 i bambini vaccinati nell’ultima settimana.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

A oggi (8 febbraio) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 215319 (+28461 rispetto allo scorso primo febbraio) mentre i soggetti in isolamento sono 16184 (-4721 rispetto al primo febbraio). Oggi si sono registrati 14 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Massa, 4 nell’ambito di Lucca, 4 nell’ambito di Pisa, 4 nell’ambito di Livorno e 1 nell’ambito della Versilia. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 68: 10 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 10 nell’ambito di Lucca, 27 nell’ambito di Pisa, 18 nell’ambito di Livorno, 3 nell’ambito della Versilia.

Al 7 febbraio 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2695912, di cui 1037256 per prime dosi. Sono stati vaccinati 531944 donne e 505312 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 171390 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160070 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150042 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133035 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110185; la fascia d’età over 80 con 104163; la fascia 20-29 con 100357; la fascia 12-19 con 81488 vaccinati; ultima la fascia 5-11 con 26521.