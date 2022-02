Stop alla mascherina all’aperto, Speranza firma l’ordinanza: sarà in vigore fino al 31 marzo

E’ ufficiale: dall’11 febbraio stop alle mascherine anti Covid all’aperto.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, oggi pomeriggio (8 febbraio), l’ordinanza.

Il provvedimento, da venerdi prossimo, sarà in vigore fino al 31 marzo.Anche se non più obbligatoria all’aperto, occorrerà portarla sempre con sè ed indossarla in caso di assembramenti. Resta l’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso. “A partire dall’11 febbraio – si legge nel testo – non saranno ufficialmente obbligati a portare le mascherine a protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità che non consentono l’uso della mascherina e quelle che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo. La mascherina non sarà obbligatoria nemmeno quando si svolge un’attività sportiva