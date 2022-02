Farmacia chiusa perché il titolare non è vaccinato: pronto il ricorso al Tar

E’ pronto a presentare ricorso al Tar il titolare della farmacia del Lago di Vagli Sotto, chiusa con un’ordinanza firmata dal sindaco dopo un accertamento dei carabinieri del Nas. Il provvedimento di chiusura varato dall’amministrazione è dettato, infatti, dal fatto che il titolare non ha assolto all’obbligo vaccinale, come disposto dalle norme vigenti.

A dirlo è lo stesso titolare, Giorgio Pardini. Il farmacista è intenzionato a far valere le ragioni dell’attività, in modo da non “lasciare sprovvisto il paese del servizio farmaceutico”, si spiega. Nel frattempo, però, allo stesso non risulta ancora notificato il provvedimento di sospensione dall’ordine dei farmacisti.

Stando infatti all’informativa trasmessa dai Nas al Comune di Vagli Sotto e riportata nell’ordinanza firmata dal primo cittadino e pubblicata sull’albo pretorio, la sospensione risalirebbe al 23 novembre scorso.