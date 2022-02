Maxi rissa in piazza San Michele, denunciati altri due giovani: uno è minorenne

Calci, botte e insulti nel cuore della notte, nella centralissima piazza San Michele. Ci sono altri due giovani denunciati per la maxi rissa del 30 gennaio scorso attorno alle tre di notte.

Due i giovani che erano finiti in manette, uno dei quali, secondo l’accusa, aveva aggredito anche un agente intervenuto e si è accanito con calci e pugni contro l’ambulanza intervenuta per prestare soccorso ai feriti.

Le indagini dopo gli arresti sono andate avanti. E gli investigatori hanno identificato altri due partecipanti alla rissa: si tratta di due giovani, di 17 e 19 anni. La polizia accusa entrambi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

In piazza si erano viste scene da far west, complice forse anche l’alcol. La serata “brava” di un gruppo di giovani era finita con il caos in pronto soccorso, dove uno dei due arrestati era stato portato dalle volanti della polizia.