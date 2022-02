Scontro fra due auto in viale Europa, ferite tre ventenni

Tanta paura intorno alle 21 di oggi (9 febbraio) sul viale Europa a San Concordio. Una manovra errata o un’imprudenza potrebbe essere stata la causa questa sera di uno scontro fra due auto, entrambe occupate da ragazze intorno ai vent’anni, che ha provocato tre feriti.

Sul posto dell’incidente, rilevato dalla polizia municipale di Lucca, sono intervenuti i vigili del fuoco, l’auto medica di Lucca e le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde di Lucca. Una ragazza, che viaggiava da sola in auto, con un forte trauma cranico, è stata trasportata d’urgenza ma in codice giallo all’ospedale pisano di Cisanello. Due occupanti dell’altra auto, invece, sono state condotte, sempre in codice giallo, all’ospedale San Luca di Lucca.

I rilievi dell’incidente hanno provocato qualche disagio alla circolazione serale.