Tamponamento a catena alla rotonda dell’Esselunga di Marlia: in ospedale una donna incinta

Tamponamento a catena nella serata di oggi (9 febbraio), poco dopo le 19, alla rotonda davanti all’Esselunga di Marlia.

Per cause al vaglio della polizia municipale si è verificato un tamponamento a catena proprio all’altezza della rotatoria. Ad avere la peggio è stata l’ultima vettura interessata dall’incidente, una Fiat 500 che ha fatto perno sul furgoncino che la precedeva, un mezzo per la consegna di pizze a domicilio, e si è ribaltata su un fianco.

All’interno una donna incinta che, una volta liberata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, dalla vettura, è stata condotta da un’ambulanza della Croce Verde di Lucca all’ospedale San Luca in codice giallo, soprattutto per la condizione di puerperio.

I rilievi sul luogo dell’incidente hanno reso il traffico caotico in un’ora di punta per il ritorno a casa dei lavoratori.

Foto di Giuseppe Cortopassi