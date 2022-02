Perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso: ragazza di 22 anni con Pegaso a Cisanello

Incidente stradale questa mattina (10 febbraio) poco dopo le 7,30 in via Nazionale a Piano di Coreglia, all’altezza del Fresco Marklet.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, una ragazza di 22 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finita in un fosso. La giovane ha riportato un forte trauma cranico e i sanitari intervenuti sul posto con l’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano hanno deciso di allertare l’elisoccorso Pegaso per un trasporto urgente a Cisanello, dove la ferita è arrivata in codice giallo.

Allertati anche i vigili del fuoco ma alla fine il loro intervento non è stato necessario.