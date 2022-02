Operata d’urgenza di peritonite la sindaca di Massarosa ringrazia pronto soccorso e chirurgia: “Professionali e umani”

E’ stata operata d’urgenza per una peritonite acuta, da appendicite, e ha voluto raccontare la sua esperienza all’ospedale Versilia, ringraziando i medici e tutto il personale che l’ha assistita, la sindaca di Massarosa Simona Barsotti.

“Mai mi sarei immaginata di arrivare a casa venerdì scorso e sentirmi strana, instabile, con un malessere particolare, quasi indescrivibile.

Dopo poco e nella nottata, dolore da dover stare piegata su me stessa. Dopo un po’ di incertezza sul valutare di andare al pronto soccorso, la saggia decisione – spiega -. Arrivata al pronto soccorso, triage immediato, analisi di sangue, flebo, controllo, osservazione, lastre, ecografia, tac con contrasto e la diagnosi”.

“Un grazie particolare innanzitutto al primario del pronto Giuseppe Pepe, e a tutto il personale, che mi hanno seguita, incoraggiata, tranquillizzata in un momento di dolore e sconforto – aggiunge -, un altro immenso grazie al direttore di Chirurgia generale Marco Arganini, al dottor Matteo Palmeri e a tutto lo staff per l’umanità e la considerazione che hanno della persona”.

“Tutto il personale Asl mi ha ascoltata, capita, spiegato e aiutata a trascorrere questa mia piccola esperienza nel migliore dei modi – conclude -. Tutto questo oltre alla grande professionalità e competenza. Non è semplice ritrovarsi lì da sola, dato anche il periodo Covid; senza il sostegno e la vicinanza da parte delle uniche persone che puoi incontrare proprio dentro l’ospedale diventerebbe tutto molto più complicato. Non sempre è il sistema che non funziona! Le persone rappresentano la differenza!”.