Trovano un ordigno bellico vicino ad un palo della luce

A scoprire l’ordigno bellico sono stati alcuni operai che stavano effettuando lavori di sistemazione ad un palo della luce. Smuovendo il terreno alla base si sono accorti della presenza di uno strano congegno e, con grande cautela e senso civico, lo hanno segnalato.

E’ accaduto questa mattina (11 febbraio) a Sant’Anna, nella zona di via del Tiro a Segno. Il residuato bellico inesploso si trovava sotterrato in un’area lungo una stradina nei pressi del circolo del tennis e del poligono di tiro.

Una volta avutane notizia, gli enti preposti hanno fatto scattare la procedura che si attua in casi come questo: l’area è stata interdetta in attesa dell’arrivo degli artificieri che hanno rimosso l’ordigno per trasferirlo in luogo sicuro e farlo brillare. Nessuna conseguenza e operazione riuscita senza incidenti.