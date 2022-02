Condannato per guida in stato di ebbrezza perde il diritto alla sospensione della pena e va in carcere

Deve espiare 4 mesi di condanna per guida in stato di ebbrezza, finisce in carcere perché ha perso il diritto ai benefici di legge per la sospensione della pena. La polizia ha dato esecuzione in questo senso, nella mattinata di giovedì (10 febbraio) ad un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un giovane di 28 anni della Valle del Serchio

Il soggetto è stato controllato a Scandicci il 21 novembre 2015 alla guida del proprio autoveicolo, con un elevato tasso alcolemico, tale da contemplare la violazione di carattere penale. Il provvedimento di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione è stato revocato a causa della mancata collaborazione del condannato che si è reso irreperibile, fatto per il quale non ha potuto accedere ai benefici di legge, che contempla anche l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.

L’uomo è stato condotto al carcere di Massa Marittima.