Lutto a Gallicano per la morte di Loris Landi: da giocatore a presidente della locale società di calcio

Giornata di lutto a Gallicano per la morte di Loris Landi, presidente onorario della locale società di calcio.

Ad annunciarlo è la stessa Asd Gallicano: “Purtroppo – si legge – ci ha lasciato un grande amico, un compagno che ci ha aiutato a rifondare questa società dal 2017. Vicepresidente prima e presidente onorario dopo la malattia che lo ha costretto lontano dai campi di gioco”.

“Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore – è il messaggio di cordoglio – Non saranno più accanto a noi, ma ciò che abbiamo imparato da lui, dalla sua passione per il calcio, come giocatore, poi allenatore e infine dirigente, non lo perderemo mai. Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia”.