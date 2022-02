Lutto a Viareggio per la morte del sottotenente Benzo Santini

Il presidente dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia sezione di Viareggio, Domenico Bilo, a nome di tutti gli associati, esprime la propria vicinanza alla famiglia del sottotenente Benzo Santini, membro più anziano della sezione, scomparso nella giornata di oggi (13 febbraio).

“Con la scomparsa di Benzo – dicono dalla sezione – perdiamo un testimone storico, unico tra noi ad aver conosciuto i drammatici anni dell’ultimo conflitto mondiale e ad aver partecipato alla ricostruzione del nostro paese dalle sue macerie. Negli anni di riposo dal servizio prestato nella Guardia di finanza, ha sempre condiviso con tutti noi gli incontri di natura istituzionale e le riunioni di questa grande famiglia. Ti ricorderemo sempre, come esempio di resilienza, con la lucidità che ti ha accompagnato fino all’ultimo respiro, cosi come ti abbiamo visto nel consueto pranzo sociale di quest’ultimo Natale con gli iscritti e rispettive famiglie. Che la terra ti sia lieve, caro Benzo, domani saremo presenti con un picchetto per salutarti. Un abbraccio alla figlia, sempre al tuo fianco e alla tua famiglia tutta”.