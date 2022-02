Scivola lungo il sentiero, 75enne trasportata in elisoccorso all’ospedale di Massa

Percorreva il sentiero Sav 4 che da Basati porta a Terrinca, quando è scivolata riportando un trauma alla caviglia. La donna, una signora di 75 anni di Carrara, era assieme ad una comitiva e l’incidente è avvenuto questa mattina (13 febbraio) intorno alle 12,15 in prossimità di un piccolo torrente.

La squadra del Soccorso alpino speleologico toscano di Querceta, munita di medico, l’ha raggiunta e, una volta stabilizzata, ha provveduto a prepararla al recupero a bordo dell’elicottero Pegaso. La paziente è stata portata a Cinquale e poi trasportata all’ospedale di Massa.

Un altro intervento di soccorso in un sentiero sopra a Stazzema è stato necessario poco dopo le 15 per la frattura di un braccio. Anche in questo caso è stato necessario allertare l’elisoccorso Pegaso.