Addio al vecchio metro, alla polizia municipale i tablet per rilevare gli incidenti

Nuovi strumenti per la rilevazione degli incidenti in arrivo alla polizia municipale del Comune di Lucca.

Potrebbero entrare in funzione entro il prossimo mese e mezzo le nuove dotazioni acquistate dal Comune per i propri vigili urbani. Si tratta di due tablet che permettono di geolocalizzare il sinistro, mandando definitivamente in pensione, o quasi, la ‘vecchia’ bindella metrica utilizzata per le misurazioni delle distanze.

Gli agenti di polizia municipale svolgeranno un corso di formazione ad hoc fra la fine di febbraio e l’inizio di marco per l’utilizzo della nuova strumentazione. Dopo la formazione il nuovo metodo di rilevazione degli incidenti diventerà pienamente operativo.

“Un passo in avanti – ha detto il comandante della polizia municipale Maurizio Prina nell’ambito di una seduta della commissione consiliare bilancio – notevole nell’ottica della digitalizzazione e di grosso aiuto per i professionisti, periti e avvocati, che lavorano sugli incidenti”.

Lo strumento, preferito ad altri tipi di rilevazione ad alta tecnologia come ad esempio all’utilizzo di droni, permetteranno un accertamento statico della posizione dei mezzi ma non saranno utilizzati per la ricostruzione della dinamica degli eventi.