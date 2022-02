Fermata in contromano sull’A12: guidava ubriaca

Poteva finire malissimo, ma per fortuna il peggio è stato evitato: una ragazza è stata fermata dalla Polizia di stato della stradale di Viareggio alle prime ore di domenica mattina, mentre guidava contromano in autostrada, dopo essere entrata nel senso di marcia opposto dall’area di servizio Versilia Ovest. La donna, residente a Massa, si è messa a guidare ubriaca e ha imboccato l’autostrada A12 in direzione Genova contromano.

Alcuni automobilisti imbattutisi in un’Alfa Romeo Giulietta che viaggiava in direzione di Genova, ma nella carreggiata destinata alle vetture dirette a Livorno hanno avvisato, allarmati, la centrale operativa della Polstrada che ha inviato subito due pattuglie per intercettarla. Gli equipaggi sono riusciti a rallentare il traffico che viaggiava nella giusta direzione e a bloccarla all’altezza del Comune di Massa prima che potesse provocare incidenti.

Al volante la donna che, sottoposta all’alcoltest è risultato un tasso alcolico di 2,34 g/l, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, oltre che multata per il tratto contromano. Le è stata immediatamente ritirata la patente.