In occasione della giornata di San Valentino, la polizia nell’ambito della campagna permanente Questo non è amore, ha allestito alla stazione ferroviaria di Lucca un banchetto informativo con la collaborazione dell’associazione Luna.

Personale della divisione anticrimine e dell’ufficio sanitario della questura, con il supporto di una mediatrice culturale dell’Oim che presta servizio all’ufficio immigrazione e dei volontari della Luna, ha avuto modo di parlare con centinaia di persone in transito, illustrando tutti gli interventi che la rete del protocollo rosa può mettere in campo per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.