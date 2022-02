Coronavirus, 468 nuovi positivi in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore

Sono 468 i nuovi positivi al coronavius registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. Un dato in aumento rispetto alla giornata di ieri (14 febbraio) per i molti test in più effettuati.

Stesso trend anche in Regione: i nuovi casi registrati in Toscana sono 4216 su 43440 test di cui 9.929 tamponi molecolari e 33.511 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,71% (58,7% sulle prime diagnosi).

Nel dettaglio, sono 117 i nuovi contagi in Valle del Serchio (Coreglia 24, Gallicano 14, Careggine 2, Sillano Giuncugnano 3, Fabbriche di Vergemoli 2, Borgo a Mozzano 17, Castelnuovo 12, Pescaglia 7, Camporgiano 4, Barga 14, Piazza al Serchio 3, Pieve Fosciana 3, Bagni di Lucca 7, Castiglione 2, Villa Collemandina 1, San Romano 1, Minucciano 1), 189 nella Piana di Lucca (Lucca 109, Capannori 53, Porcari 9, Altopascio 15, Villa Basilica 1, Montecarlo 2) e 162 in Versilia (Seravezza 23, Forte dei Marmi 8, Camaiore 32, Viareggio 61, Massarosa 20, Pietrasanta 16, Stazzema 2).