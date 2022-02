Coronavirus, contagi e ricoveri in calo: cresce il numero dei vaccinati

Continuano a diminuire i nuovi positivi su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Se nella prima settimana di febbraio si erano registrati 16778 casi, dall’8 al 14 sono 10678 le persone che hanno contratto il coronavirus. Una decrescita che tocca anche la provincia di Lucca con 3377 nuovi casi a fronte dei 5078 degli ultimi sette giorni. Cala – anche se in maniera lenta e disarticolata – la pressione sugli ospedali con 118 posti letto occupati negli ospedali del territorio provinciale, 12 in meno rispetto alla scorsa settimana. Nove i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva.

I nuovi positivi

Per quanto riguarda la Piana di Lucca dall’8 al 14 febbraio si sono registrati 1501 nuovi casi positivi di cui 675 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 130, Capannori 390, Lucca 821, Montecarlo 39, Pescaglia 42, Porcari 69 e Villa Basilica 10. La scorsa settimana erano stati 2362. Sono 3614 i guariti negli ultimi sette giorni. In Valle del Serchio si sono invece registrati 571 nuovi casi positivi di cui 240 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 61, Barga 101, Borgo a Mozzano 62, Camporgiano 23, Careggine 6, Castelnuovo Garfagnana 63, Castiglione Garfagnana 15, Coreglia Antelminelli 97, Fabbriche di Vergemoli 12, Fosciandora 3, Gallicano 42, Minucciano 9, Molazzana 10, Piazza al Serchio 10, Pieve Fosciana 30, San Romano in Garfagnana 8, Sillano Giuncugnano 3, Vagli di Sotto 8, Villa Collemandina 8. La settimana scorsa erano stati 705, 926 invece i guariti. Infine in Versilia stando all’ultimo monitoraggio si hanno 1305 casi in più di cui 574 (pari al 44%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Camaiore 232, Forte dei Marmi 77, Massarosa 212, Pietrasanta 171, Seravezza 118, Stazzema 21, Viareggio 474. La scorsa settimana erano stati 2011 i nuovi positivi.

I ricoveri

Diminuisce, anche se a un ritmo più lento, anche il numero dei ricoveri in ospedale ma non su tutto il territorio. Al San Luca ci sono 52 posti letto occupati in area covid, di cui 6 in terapia intensiva (la scorsa settimana erano 4 su 51) mentre al Versilia i ricoverati sono 51, di cui 3 in condizioni più critiche. Qui la scorsa settimana erano 59 i ricoveri, di cui sei in terapia intensiva. Infine all’ospedale di Barga ci sono 15 posti letto occupati, nessuno in terapia intensiva.

Covid e scuola

A rimanere piuttosto alto è il numero dei contagi degli studenti: dei 3377 nuovi positivi 972 riguardano giovani in età scolastica (la scorsa settimana erano 1460). In particolare nella Piana di Lucca negli ultimi sette giorni sono stati 426 i nuovi positivi: al nido 31, alla materna 77, alle elementari 131, alle medie 81 e alle superiori 1060. In Valle del Serchio negli ultimi sette giorni si sono contagiate 159 persone in età scolastica: al nido 9, alla materna 23, alle elementari60, alle medie 3a e alle superiori 33. Infine in Versilia i casi a scuola sono stati 387: al nido 29, alla materna 54, alle elementari 121, alle medie 90 e alle superiori 93.

I vaccini

Continuano a crescere invece i vaccinati in provincia. In particolare nella Piana di Lucca la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è salita all’ 87,3 per cento con 137802 prime dosi, 127072 seconde dosi e 105119 terze dosi somministrate: dall’8 al 14 febbraio 920 quelle destinate ai bambini. Anche in Valle del Serchio la stessa percentuale arriva all’87,3 per cento con 32885 prime dosi, 29928 seconde dosi e 29212 terze dosi somministrate. 127 quelle destinate ai bambini nell’ultima settimana. Infine in Versilia la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’89 per cento con 124318 prime dosi, 113235 seconde dosi e 90222 terze dosi somministrate. 713 i bambini vaccinati nell’ultima settimana.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Ad oggi (15 febbraio) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 238223 (+22904 rispetto allo scorso 8 febbraio) mentre i soggetti in isolamento sono 8142 (-8042 rispetto all’8 febbraio). Oggi si sono registrati 5 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Lucca, 3 nell’ambito di Pisa, 1 nell’ambito di Livorno. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 64: 8 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 9 nell’ambito di Lucca, 13 nell’ambito di Pisa, 24 nell’ambito di Livorno, 10 nell’ambito della Versilia.

Al 14 febbraio le vaccinazioni effettuate sono 2731283, di cui 1039517 per prime dosi. Sono stati vaccinati 533111 donne e 506406 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 171667 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160231 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150192 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133152 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110346; la fascia d’età over 80 con 104237; la fascia 20-29 con 100551; la fascia 12-19 con 81795 vaccinati; ultima la fascia 5-11 con 27341.