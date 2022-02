Tentata violenza sessuale a una passante sul lungomare, caccia al maniaco

Sono in corso le indagini per fare luce su una presunta tentata violenza sessuale a una donna sul lungomare di Forte dei Marmi nel pomeriggio di domenica (13 dicembre).

Gli agenti del commissariato di polizia stanno svolgendo accertamenti sull’episodio, avvenuto nel litorale di Vittoria Apuana. L’uomo avrebbe aggredito la passante che stava camminando. Le sue urla hanno però richiamato l’attenzione di altre persone che l’hanno soccorsa, tra cui la titolare di uno stabilimento che stava finendo di parcheggiare l’auto. Altre due giovani donne, che stavano praticando jogging, si sono fermate e si sono unite alla prima soccorritrice per aiutare la malcapitata in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. La donna aggredita era sola quando è stata assalita e stava camminando in una via stretta di raccordo fra il lungomare e via Mazzini. Secondo la sua descrizione l’aggressore potrebbe essere un uomo dell’Est Europa. “E’ un fatto gravissimo che condanno nella maniera più assoluta. Sono davvero molto vicino alla signora vittima dell’aggressione. Il nostro lungomare è da sempre meta ambita per passeggiare o correre anche d’inverno e non è minimamente pensabile che non si possa continuare a farlo in completa sicurezza”, afferma il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi.

“Le indagini sono state prontamente avviate dalle forze dell’ordine – continua – e ho avuto modo di parlare e ringraziare personalmente la titolare del bagno che senza indugio è andata in soccorso della signora impedendo che potesse accaderle il peggio. Da parte nostra la sicurezza è sempre stata una priorità e resterà tale. Faremo di tutto”.