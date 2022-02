Furti nelle auto in sosta e in abitazione, 19enne finisce in carcere.

I carabinieri della stazione di San Concordio nell’ambito dei servizi preventivi svolti per il contrasto ai reati contro il patrimonio, in particolare nella notte di domenica scorsa (13 febbraio) a Lucca sono stati perpetrati tre furti su auto in sosta e tre in abitazione.

Le indagini dei carabinieri si sono indirizzate su un giovane di origine campane, P.D. di 19 anni residente a Lucca, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante la perquisizione nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato la refurtiva che è stato poi restituita ai legittimi proprietari.

In merito ai fatti sopra descritti il giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria di Lucca, che ha emesso il provvedimento di aggravio della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Lo stesso è stato condotto al carcere di Massa.

L’arrestato dovrà rispondere anche di evasione agli arresti domiciliari.