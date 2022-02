L’Anpi piange la morte di ‘Beppe’ Rava

Se n’è andato nella notte, il giorno dopo il suo 86esimo compleanno, Giuseppe Rava, presidente dell’Anpi della sezione Val Di Serchio e Garfagnana Leo e Marino Lucchesi, che lui stesso aveva fondato una decina di anni fa. Proprio il 9 gennaio scorso Giuseppe detto ‘Beppe’ era stato riconfermato all’unanimità ai vertici dell’associazione.

Una scomparsa che ha lasciato un vuoto nel mondo dell’antifascismo e della sinistra non solo a Barga, dove aveva vissuto, ma anche in Emilia Romagna dove era stato per anni funzionario della regione. A ricordarlo con affetto oltre all’intera sezione Anpi Valdiserchio che si stringe attorno al dolore della moglie Antonella e di tutta la sua famiglia, è anche il mondo dell’associazionismo locale.

“Persona estremamente gentile e spiritosa, Beppe ha sempre dimostrato interesse, tra le altre cose, per le lotte del movimento Lgbt, a favore dei diritti e contro le discriminazioni – commenta l’attivista Lgbt Massimiliano Piagentini -. Non a caso, in questi anni, l’Anpi Valle del Serchio da lui guidata ha organizzato e patrocinato varie iniziative a sostegno di queste tematiche. Beppe aveva una mentalità talmente aperta e priva di qualsiasi pregiudizio, da risultare più giovane di certi giovani in politica. Un punto fermo che viene a mancare, ma al quale ispirarsi per portare avanti quegli ideali antifascisti per i quali Beppe si è battuto tutta la vita”.