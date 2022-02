Si ferisce mentre lavora con una motosega: 81enne con Pegaso a Cisanello

Si ferisce mentre lavora con una motosega a Longoio, frazione di Bagni di Lucca.

Il ferito è un uomo di 81 anni della zona. La chiamata è arrivata da via Artali, di fronte a una falegnameria, intorno alle 16,40. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Bagni di Lucca che, con un laccio, sono riusciti a bloccare il flusso del sangue in attesa dell’arrivo di Pegaso, che è atterrato nella zona della chiesa di San Cassiano di Controne e ha portato l’uomo (comunque sempre cosciente) in codice rosso all’ospedale di Cisanello.

Dell’episodio sono stati avvertiti anche i carabinieri.