Ospedale di Barga, riaprono 24 posti letto per pazienti non Covid nel reparto di medicina

In considerazione del decremento del numero di ricoverati Covid e vista la contestuale esigenza di garantire l’assistenza ai pazienti non Covid, da domattina (18 febbraio), nell’ambito del reparto di medicina di Barga riaprirà il setting B con 24 posti letto per pazienti non Covid.

Questo avverrà al termine delle necessarie procedure di sanificazione, attualmente in atto.

Resteranno aperti nella cellula A, con percorso dedicato, 9 posti letto Covid, per pazienti che sono in fase di dimissione, mentre resterà attivo l’ambulatorio delle terapie monoclonali per i Covid positivi eleggibili per questi protocolli terapeutici.

Contestualmente il nucleo di 6 letti medici attivato nell’area chirurgica dell’ospedale di Castelnuovo, con la dimissione dei pazienti presenti, verrà nuovamente reso disponibile per le specialità di riferimento.