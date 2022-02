In manette lo “scippatore di Natale”. Sono in via di conclusione le indagini della polizia che hanno condotto all’individuazione di un giovane di 23 anni, di origine del Gambia, sospettato di aver commesso tre furti con strappo nel centro storico durante le feste di natale.

È stato identificato grazie ad una accurata indagine, con l’aiuto della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro storico e dell’identificazione da parte delle vittime, tutte donne.

La modalità di esecuzione dello scippo era sempre la stessa: un’aggressione repentina alle spalle della vittima prima della fuga con la refurtiva.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO