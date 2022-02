Ai domiciliari esce con l’auto: 22enne nei guai

Era stato colpito da un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal tribunale dei minori di Firenze ma è stato fermato nella serata di ieri (17 febbraio) a bordo di un’auto sulla via Pesciatina, all’incrocio con via Picciorana dai carabinieri.

Il giovane di 22 anni, di Lucca, che al momento non è riuscito a fornire alcuna giustificazione, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici del Cortile degli Svizzeri è stato deferito in stato di libertà per il reato di evasione.