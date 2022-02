Giovane madre e imprenditrice muore a soli 49 anni

Fino all’ultimo ha lottato per rimanere la stessa di sempre: una donna caparbia, forte e tenace. Nel lavoro ma anche nella vita privata, stando vicina alla sua famiglia che ora piange la sua prematura scomparsa. È morta all’età di 49 anni Michela Micheletti, cotitolare insieme al marito Davide Mazzoni dell’autosalone Volkswagen di via Sottomonte a Guamo. Del lavoro e della famiglia faceva la sua ragione di vita: aveva proseguito sulle orme del padre, scomparso 5 anni fa per lo stesso male che oggi (18 febbraio) l’ha strappata all’amore del marito e dei suoi due figli: Eleonora, di 21 anni, e il piccolo Niccolò, di 6.

Purtroppo due anni fa le era stato diagnosticato un male risultato incurabile, tanto subdolo da non avere dato nessuna avvisaglia. Ma fino al dicembre scorso Michela, assistita dal marito e dalla figlia, ha potuto continuare a fare una vita normale, fino a quando la situazione non è, purtroppo, degenerata.

“Abbiamo deciso di assisterla a casa, questo era il suo desiderio – racconta la figlia Eleonora – e siamo contenti di aver fatto così. Fino a dicembre abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare con lei, per vivere dei momenti speciali insieme”. Purtroppo erano gli ultimi. Attorno al 22 dicembre, data del suo compleanno, la salute di Michela è peggiorata fino al drammatico epilogo delle ultime ore.

Da quando aveva 18 anni lavorava fianco a fianco con Davide, l’uomo che sarebbe diventato suo marito e cotitalare dell’azienda che dal 2014 la coppia aveva aperto a Guamo.

Prima di questa attività, Michela si era occupata del salone gestito dal padre, volendo proseguire la tradizione di famiglia. Per questo aveva lavorato nel negozio di Sant’Anna, prima del trasferimento a Guamo. “Michela, e non lo dico perché era mia madre – racconta la figlia – era una donna straordinaria, tenace, forte. Voglio che la sua attività continui con me, come avrebbe desiderato”.

Anche i funerali, fissati per domani pomeriggio (19 febbraio) alle 15,30 si svolgeranno alla chiesa di Nave, paese dove Michela è nata e sempre vissuta.