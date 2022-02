Incendio in un’abitazione, vigili del fuoco in azione a Gragnano

Paura nel primo pomeriggio di oggi (18 febbraio) in una abitazione di Gragnano, dove si è sviluppato un incendio che ha seriamente danneggiato un solaio, compromettendo l’agibilità – stando ai primi accertamenti – di alcune strutture dell’abitazione.

L’incendio si è sviluppato per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti con più mezzi a spegnere l’incendio della casa, che si trova vicino alla chiesa del paese.

Fortunatamente non risultano persone ferite.