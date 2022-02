Minacciato e rapinato mentre esce dall’auto: preso l’aggressore

Ha aggredito un suo coetaneo mentre usciva dall’auto nei pressi del parco dei Laghetti di Lammari. Lo ha minacciato per farsi consegnare il denaro che aveva con sé, in tutto 90 euro.

Il rapinatore che ha agito nel cuore della notte è stato subito rintracciato e arrestato dai carabinieri di Borgo Giannotti che sono stati chiamati da alcuni residenti che avevano visto un uomo incappucciato aggirarsi attorno alle auto in sosta.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare sul posto un 19enne di origini marocchine, disoccupato, con precedenti di polizia, che pochi istanti prima aveva perpetrato una rapina in danno di un coetaneo del luogo, al quale dietro minaccia aveva portato via, mentre scendeva dalla sua autovettura, la cifra di 90 euro contenuti nel portafogli. Il denaro, interamente recuperato, è stato restituito alla vittima, mentre il giovane aggressore è stato arrestato per rapina e portato in carcere a Prato.