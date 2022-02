E’ in gravi condizioni un giovane di 26 anni che all’alba di oggi (19 febbraio) è precipitato dal ponte di Sant’Ansano, a Ponte a Moriano, cadendo nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri, in circostanze che la polizia sta cercando di chiarire.

E’ stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa, per lesioni agli arti inferiori.

Foto 2 di 2



E’ successo poco prima delle 6, per cause che sono ancora in fase di accertamento. La chiamata al 118 è arrivata alle 5,47 e ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Il giovane, di origini nordafricane ma residente a Bagni di Lucca, è stato trovato sotto alle arcate del ponte, sul greto del fiume.

Qui si sono calati i vigili del fuoco che hanno immobilizzato il giovane con la collaborazione dei sanitari: il 26enne è stato infine recuperato con l’autoscala dei pompieri e una volta portato sul ponte è stato affidato al 118.

È intervenuta a quel punto l’ambulanza con medico della Misericordia di Borgo a Mozzano, che ha accompagnato il ferito fino al campo Henderson di Lucca, dove è stato preso in carico da Pegaso 3, che l’ha portato a Pisa. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco. Le operazioni di recupero e trasporto sono state dirette dalla centrale operativa 118.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. La polizia sta indagando per cercare di ricostruire e capire come si sono svolti i fatti.

Intanto le condizioni del giovane 26enne appaiono gravi e gli inquirenti sono in attesa anche di poter raccogliere il suo racconto per dare una eventuale direzione alle indagini.