Rapinano la farmacia e fuggono con l’incasso: arrestato uno dei due banditi

Con un’arma aveva minacciato e rapinato il personale della farmacia San Paolo, sulla via di Tiglio a Capannori lo scorso 16 febbraio attorno all’ora di pranzo e poi era fuggito con un bottino da mille euro.

La sua fuga però è durata poco. I carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Lucca, lo hanno identificato e bloccato nell’ambito di controlli del territorio.

In manette, per rapina aggravata in concorso è finito un 43enne di Lucca, già noto alle forze dell’ordine. E’ ancora ricercato, invece, il complice con il quale era entrato in azione nella farmacia.

Le ricerche dei due rapinatori erano scattate subito dopo l’allarme dato dal farmacista e i militari hanno rintracciato il 43enne a San Concordio, ancora a bordo dell’auto utilizzata per la fuga.

Nel frattempo il rapinatore aveva trovato il modo di cambiarsi gli indumenti indossati durante la rapina che sono stati ritrovati all’interno del veicolo, insieme al denaro rubato. Ora il 43enne si trova rinchiuso in una cella del carcere di Prato.