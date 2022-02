Revocata l’ordinanza, riapre la farmacia di Vagli

Svolta nel caso che ha investito la farmacia del Lago a Vagli Sotto. Il sindaco Giovanni Lodovici, infatti, ha firmato la revoca dell’ordinanza (leggi qui) che imponeva la chiusura della farmacia in seguito ad un accertamento dei carabinieri del Nas. La farmacia, quindi, può riaprire i battenti.

Stando all’informativa trasmessa dai Nas al comune di Vagli Sotto – e riportata nella prima ordinanza firmata dal sindaco Lodovici e pubblicata sull’albo pretorio lo scorso 8 febbraio – il titolare risultava sospeso dall’ordine dei farmacisti dal 23 novembre scorso. Come si apprende dalla nuova ordinanza, però, la sospensione del titolare dall’Ordine risulta cessata come da nota rilasciata il 15 febbraio. Proprio per questo, il primo cittadino di Vagli Sotto ha revocato l’ordinanza di chiusura della farmacia del Lago.

