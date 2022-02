Conosce una donna a Capodanno e la inizia a perseguitare: arrestato a Capannori per stalking

Perseguita una donna dopo averla conosciuta a Capodanno, ma diventa insistente e molesto: in manette uno stalker di 61 anni.

Ieri pomeriggio (20 febbraio) l’uomo, di professione badante e già conosciuto alle forze dell’ordine per atti persecutori, in via della Madonnina a Capannori è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di atti persecutori.

L’uomo dall’1 gennaio scorso fino alle 14,30 di ieri, con l’intento di allacciare una relazione sentimentale, ha perseguitato continuamente una donna del luogo conosciuta occasionalmente. Nei primi tempi il presunto stalker si limitava ad assillare la donna con continue telefonate e messaggi, ma negli ultimi due giorni era diventato più aggressivo, arrivando ad effettuare pedinamenti ed appostamenti nei pressi della sua abitazione, atteggiamento che ha provocato nella vittima uno stato di ansia e di paura, al tal punto che era costretta a chiamare più volte i carabinieri, che sono riusciti a fermarlo a circa 300 metri dalla casa della donna.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in una struttura alberghiera di Lucca in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.