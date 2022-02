Confermata l’allerta arancione per vento forte fino alle 20 di oggi (21 febbraio), sulla costa centro meridionale e sulle isole dell’arcipelago.

Previsto anche codice giallo sempre per vento, a partire da stanotte, fino alle 11 di domani (22 febbraio) in Garfagnana, Valle del Serchio, Versilia, Lunigiana: a Viareggio chiuse le Pinete e il viale dei Tigli.

Così nel bollettino emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale che sottolinea il rinforzo di vento di Libeccio con raffiche fino 90 chilometri orari sull’Arcipelago e anche sulla costa centrale, sui rilievi retrostanti e sui crinali, con intensificazioni previste nel pomeriggio di oggi lunedì anche nel canale di Piombino. Da stanotte fino alle prime ore di domani martedì ci saranno raffiche di Tramontana e Maestrale sulla costa settentrionale e sui rilievi a nord ovest. Per l’aumento del moto ondoso è in corso fino a stanotte il codice giallo per rischio mareggiate sulle zone costiere centro-sud e le isole. I fenomeni sono legati al calo di pressione determinato dall’arrivo sulla Toscana di una rapida perturbazione, che porterà anche precipitazioni e temporali sparsi.