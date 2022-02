In fiamme una cucina in un appartamento di San Macario in Piano

Paura nel pomeriggio di oggi (22 febbraio) intorno alle 16 in via per Corte Nocco a San Macario in Piano per un principio di incendio scaturito all’interno di una cucina di un appartamento.

Sul posto si è recata una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lucca con un’autobotte che ha prontamente spento le fiamme. Notevoli i danni alla struttura, dichiarata inagibile nella parte interessata dalle fiamme, ma per fortuna non c’è stato nessuno che ha avuto necessità di cure mediche per intossicazione.