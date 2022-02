Si cappotta dopo lo scontro sui viali, è grave

Ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi e rimanendo incastrata all’interno delle lamiere. Disavventura per una donna, questa mattina (22 febbraio) attorno alle 10,30 in via Asciutti a Porcari.

La donna, una pensionata di Montecarlo era alla guida di un’auto Honda Jazz quando si è cappottata dopo l’urto con una Fiat Panda che era parcheggiata. Per estrarre la donna è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. La paziente è stato portata da un’ambulanza della Croce Verde di Porcari in codice rosso – per trauma cranico a seguito di sospetto malore – all’ospedale di Pisa.

Circa un’ora dopo un incidente simile ma che ha visto coinvolte due auto si è verificato anche a Lucca, in viale Barsanti e Matteucci dove una delle due vetture si è ribaltata. All’interno c’era un uomo che è stato trasferito al pronto soccorso del San Luca in codice rosso per la dinamica: ha riportato un trauma cranico.