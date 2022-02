Stringe e bacia sulla guancia una ragazza minorenne in città: arrestato per violenza sessuale

Violenza sessuale ai danni di una minorenne in città, in manette un giovane di 26 anni.

L’uomo, di origine slava senza fissa dimora, che da qualche giorno si è fatto notare dalle forze di polizia in città a causa di diversi interventi per atteggiamenti molesti, ha avvicinato oggi (22 febbraio) verso le 14, in piazza San Giusto, una ragazza minorenne che era uscita da scuola. Con una scusa l’ha stretta e l’ha baciata sulla guancia, contro la volontà della ragazza che dopo qualche attimo è riuscita a divincolarsi. Un amico della ragazza ha subito chiamato la polizia, che, giunta rapidamente sul posto, ha arrestato l’uomo.

Dopo la violenza, la ragazza è scappata in via Roma. L’uomo, che a seguito di altri atteggiamenti molesti, in particolare in stazione aveva importunato altre donne, era stato raggiunto da un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Lucca, sarà denunciato anche per la violazione al provvedimento del questore.