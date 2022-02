Un pedone ha attraversato all’improvviso la strada mentre l’autobus stava per fermarsi alla fermata dell’autobus a Sant’Anna proprio di fronte alla farmacia, l’autista ha dovuto letteralmente inchiodare i piedi sul freno per evitare di mettere sotto l’uomo che subito dopo è addirittura scappato via per motivi ignoti.

All’interno dell’autobus delle 19 una signora ha perso l’equilibrio per la brusca frenata ed ha travolto un’altra donna colpendola in pieno volto. Sangue sul pavimento, panico a bordo e urla delle altre persone a bordo. Il farmacista è stato il primo a soccorrere la donna mentre l’autista preoccupato ha chiamato immediatamente il 118.

Foto 2 di 2



La donna in stato confusionale per il violento urto non ha perso conoscenza ma per sicurezza i sanitari del 118 intervenuti dopo pochi minuti hanno deciso di portare in ospedale per controlli e tenerla sotto osservazione. Autobus inevitabilmente in coda alla fermata e traffico dei mezzi bloccato in transito a Sant’Anna mentre si cerca anche di capire chi fosse quell’uomo è perché sia scappato via. Se ne saprà di più forse nelle prossime ore. Per l’autista è il suo racconto a caldo sembrava quasi come se si volesse buttare sotto il mezzo comunale. Inspiegabile al momento anche la sua fuga. Molti i testimoni dell’accaduto. Intorno alle 19,30 il traffico degli autobus risulta ancora bloccato con inevitabili ritardi sulle tabelle di marcia per l’intera serata.