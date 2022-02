Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: grave una 24enne

Finisce contro un albero, forse per un malore, in via delle Ville a Lammari, all’altezza del numero civico 3.

È successo questa sera (24 febbraio) intorno alle 21,04 e a rimanere ferita è stata una ragazza di 24 anni. La giovane ha perso il controllo dell’auto, è uscita fuori strada ed è finita su un albero a bordo strada. Immediato l’intervento dei sanitari dell’auto medica di Lucca e dell’ambulanza della Misericordia di Marlia: la 24enne ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in codice rosso per la dinamica all’ospedale San Luca di Lucca.