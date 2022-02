Picchiarono e rapinarono un turista: in carcere tre minorenni

Sono stati arrestati i tre responsabili della rapina avvenuta lo scorso 17 gennaio nel sottopasso della stazione di Viareggio.

Erano infatti le 23 quando un giovane di 30 anni, cittadino tedesco ma per lavoro a Viareggio, subì una violenta rapina nel sottopassaggio ferroviario che collega via Cei alla via Aurelia Nord. Il ragazzo, infatti, mentre stava camminando, venne avvicinato da tre giovani che lo colpirono violentemente con pugni al volto e poi, una volta a terra, infierirono con dei calci su tutto il suo corpo, fino a fargli perdere i sensi per alcuni secondi.

Ripresa conoscenza i tre continuarono a colpirlo fino a quando non riuscirono a rubargli lo zaino contenente soldi, documenti personali e carte bancomat, una cassa audio bluetooth e il suo telefono cellulare. Il giovane tedesco, trovate le forze di rialzarsi e scappare, chiamò subito i carabinieri ma i malviventi si erano ormai dati alla fuga. Così i militari dell’arma, ascoltarono la vittima e subito avviarono le ricerche per trovare i delinquenti mentre il giovane tedesco fu costretto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore dove gli vennero riscontrate diverse contusioni su braccia e gambe e un trauma cranico non commotivo, con una prognosi di 5 giorni.

Durante le ricerche dei carabinieri alle 3 di notte alcune pattuglie sorpresero e arrestarono in flagranza tre giovani che stavano tentando un furto all’interno di un negozio di alimentari in via Paolo Savi. Sottoposti a perquisizione i giovani furono trovati in possesso anche di una parte della refurtiva del cittadino tedesco che, successivamente, li avrebbe riconosciuti come i suoi aggressori.

Tra la refurtiva trovata in possesso dei tre malviventi, i carabinieri hanno rinvenuto anche altri due cellulari Apple Iphone provenienti da un furto con strappo avvenuto qualche giorno prima, in due diverse circostanze, ai danni di due donne a Viareggio e che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Per questo motivo i tre sono stati denunciati in stato di libertà anche per il reato di ricettazione. I tre responsabili sono stati quindi identificati, tutti minorenni, tra i 16 e i 17 anni, due di origini marocchine e uno di origine albanese, già noti alle forze di polizia.

In considerazione di quanto accertato e di quanto emerso dalle indagini, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Viareggio hanno fornito i risultati alla procura per i minori di Firenze che ha chiesto al giudice per le indagini preliminare di applicare la misura cautelare. Giudice che ha accolto la richiesta ed emesso il provvedimento di custodia cautelare nei confronti dei tre responsabili che adesso si trovano negli istituti penali per minorenni di Firenze e Bologna per rapina aggravata commessa a Viareggio ai danni del cittadino tedesco.