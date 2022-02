Giovane pestato fuori dalla discoteca, scatta la chiusura per 10 giorni

Un altro provvedimento pesante nei confronti di una nota discoteca della Valle del Serchio, a seguito di una aggressione avvenuta nei paraggi del locale notturno.

La polizia ha di nuovo chiuso per 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Drop club di Piano di Coreglia, che era stato oggetto di un provvedimento simile anche pochi mesi fa.

Il provvedimento, ha spiegato la questura, è scaturito a seguito di un episodio di violenza che ha coinvolto locale di pubblico intrattenimento.

La notte tra il 19 e il 20 febbraio scorso, infatti, nell’immediate pertinenze della discoteca, si è verificato uno scontro fisico tra due clienti nella quale un giovane avventore di 20 anni ha riportato una frattura a un dito, per una prognosi iniziale di 30 giorni, di cui la polizia è venuta a conoscenza mediante il referto medico del pronto soccorso. Di questo fatto infatti nessuno aveva avvisato le forze dell’ordine.

La divisione di polizia amministrativa della Questura, fatti i dovuti accertamenti sulle dinamiche dei fatti e sentita la vittima, ha proceduto all’immediata chiusura del locale per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Sono in corso indagini per risalire all’aggressore che sarà denunciato per lesioni.