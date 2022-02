Semina il caos nel locale e lancia le sedie contro gli agenti: arrestato

Semina il caos nel locale e all’arrivo della polizia lancia le sedie contro gli agenti.

Si è concluso con l’arresto del 42enne molesto l’intervento della polizia ieri sera (24 febbraio) attorno alle 19 al Bar Catelli, sulla via Pesciatina a San Vito. L’uomo, di origini marocchine, è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

A chiamare la polizia è stato il personale del locale, segnalando che all’interno quell’uomo stava molestando i clienti. All’arrivo degli agenti, tuttavia, è scoppiata la violenza. I poliziotti sono riusciti a far uscire dal locale il 42enne ma sono stati aggrediti prima verbalmente, poi fisicamente. Il 42enne infatti ha afferrato alcune sedie che si trovavano nel locale e le ha lanciate contro gli agenti che per tutta risposta lo hanno dovuto ammanettare.

L’uomo non si è calmato nemmeno una volta portato negli uffici della questura e anzi ha tentato di danneggiare alcune strutture. Già noto per lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale l’uomo è stato tratto in arresto. Stamattina sarà processato con rito direttissimo.