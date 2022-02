Coronavirus, 342 nuovi positivi e un decesso in provincia di Lucca

Sono 342 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. Un dato in ulteriore calo rispetto alla giornata di ieri (25 febbraio).

Stesso trend anche in Regione: i nuovi casi registrati in Toscana sono 2363 su 25028 test di cui 7.546 tamponi molecolari e 17.482 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,44% (47,4% sulle prime diagnosi).

Nel dettaglio, sono 82 – in aumento rispetto rispetto al dato registrato ieri – i nuovi contagiati in Valle del Serchio (Careggine 3, Gallicano 12, Piazza al Serchio 6, Castelnuovo 14, Sillano Giuncugnano 12, Pieve Fosciana 4, San Romano 2, Borgo a Mozzano 10, Barga 13, Coreglia 7, Castiglione 2, Camporgiano 2, Bagni di Lucca 5), 113 nella Piana di Lucca (Lucca 70, Capannori 30, Porcari 4, Montecarlo 2, Altopascio 7) e 147 in Versilia (Stazzema 7, Pietrasanta 32, Seravezza 14, Camaiore 28, Viareggio 49, Massarosa 13, Forte dei Marmi 4).

In Toscana sono 852932 i casi di positività al coronavirus, 2363 in più rispetto a ieri (951 confermati con tampone molecolare e 1.412 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 809804 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7546 tamponi molecolari e 17482 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,4% è risultato positivo. Sono invece 4980 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,4% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 34148, -6,6% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 899 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (8 in meno).

Oggi si registrano 31 nuovi decessi: 16 uomini e 15 donne con un’età media di 84,7 anni. Uno è della provincia di Lucca.

L’età media dei 2363 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (951 confermati con tampone molecolare e 1.412 da test rapido antigenico). Sono 250230 i casi complessivi ad oggi a Firenze (465 in più rispetto a ieri), 64782 a Prato (91 in più), 71695 a Pistoia (150 in più), 39219 a Massa (117 in più), 85549 a Lucca (342 in più), 97800 a Pisa (255 in più), 72065 a Livorno (264 in più), 76333 ad Arezzo (289 in più), 54300 a Siena (244 in più), 40404 a Grosseto (146 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 736 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 948 nella Nord Ovest, 679 nella Sud est.

Sono 9887 (475 in meno rispetto a ieri, meno 4,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1924, Nord Ovest 5236, Sud Est 2727).

Le persone complessivamente guarite sono 809804 (4728 in più rispetto a ieri, più 0,6%).