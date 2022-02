Mettiamo la pace al centro. In centinaia, associazioni, partiti politici e singoli cittadini si sono riuniti oggi (26 febbraio) in piazza Napoleone per una mobilitazione generale contro la guerra in Ucraina.

Alla manifestazione hanno aderito più di sessanta associazioni del territorio, molti cittadini a titolo personale e istituzioni come Comuni e la Provincia di Lucca.

di 29 Galleria fotografica Manifestazione per la pace in piazza Napoleone 26 febbraio 2022 Lucca









Presente anche la comunità ucraina che risiede in città, che ha bloccato più volte gli interventi al grido di “Ucraina libera, Putin assassino”. Anche il parroco della chiesa ortodossa che trova sede alla chiesa di Santa Giulia ha parlato commentando “il vile attacco di Putin a un popolo che vive la guerra dal 2014”

La manifestazione si tiene a Lucca nel giorno della mobilitazione nazionale della rete di Peacelink, a cui l’iniziativa aderisce formalmente. Si è voluto così rappresentare un momento di riflessione e testimonianza sul conflitto in atto, così come per tutti i luoghi del pianeta in cui la guerra è palese o latente.