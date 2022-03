Coronavirus, prosegue il calo di positivi e ricoveri in provincia di Lucca

Continuano a diminuire contagi e ricoveri sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Dal 22 al 28 febbraio ci sono stati 6730 nuovi casi, a fronte degli 8020 dei sette giorni precedenti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della provincia invece, diminuiscono i pazienti in terapia intensiva sul territorio anche se al San Luca ci sono tre ricoveri in più in area covid. In particolare la scorsa settimana tra Lucca, Barga e Versilia erano 92 i posti letto occupati, 7 in condizioni critiche. A oggi invece ci sono 83 pazienti ricoverati, 6 nei reparti intensivi.

I nuovi positivi

Nella Piana di Lucca nell’ultima settimana ci sono stati 947 nuovi casi positivi di cui 406 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni e sono così distribuiti Altopascio 52, Capannori 296, Lucca 518, Montecarlo 19, Pescaglia 13, Porcari 47, Villa Basilica 2. In Valle del Serchio i contagi sono stati 536 di cui 230 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 17, Barga 112, Borgo a Mozzano 69, Camporgiano 10, Careggine 9, Castelnuovo Garfagnana 92, Castiglione Garfagnana 21, Coreglia Antelminelli 37, Fabbriche di Vergemoli 4, Fosciandora 3, Gallicano 51, Minucciano 13, Molazzana 2, Piazza al Serchio 27, Pieve Fosciana 38, San Romano in Garfagnana 16, Sillano Giuncugnano 11, Vagli di Sotto 3, Villa Collemandina 1. Infine in Versilia sono stati 837 i nuovi casi positivi di cui 391 (pari al 47%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi Camaiore 171, Forte dei Marmi 23, Massarosa 131, Pietrasanta 133, Seravezza 59, Stazzema 12, Viareggio 308.

I ricoveri

A oggi (1 marzo) al San Luca ci sono 41 ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva (la scorsa settimana il rapporto era 5 su 38) al Versilia i posti letto occupati in area covid sono 38, di cui 2 in terapia intensiva (all’ultimo monitoraggio erano 47 i ricoveri) mentre all’ospedale di Barga ci sono 4 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva a fronte dei 7 dello scorso report settimanale. Negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i ricoveri per Covid19 sono in totale 221 (il 22 febbraio erano 267) di cui 16 in terapia intensiva (il 22 febbraio erano 21).

Covid e scuola

Continuano a registrarsi diversi casi tra persone in età scolastica. In particolare nella Piana di Lucca negli ultimi giorni sono stati 238 (nido 11, materna 37, elementare 64, media 52, superiore 74), in Valle del Serchio sono stati 152 (nido 12, materna 29, elementare 55, media 30, superiore 26) mentre in Versilia 234 (nido 17, materna 37, elementare 55, media 67, superiore 58).

Vaccini

Cresce, anche se lievemente, la percentuale delle persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose, salita nella Piana di Lucca all’87,6 per cento con 138170 prime dosi, 128850 seconde dosi e 109687 terze dosi. Dal 22 al 28 febbraio sono stati vaccinati 349 bambini. Anche in Valle del Serchio il numero dei vaccinati ha raggiunto l’87,6 per cento con 32973 prime dosi, 30352 seconde dosi e 30355 terze dosi. Qui i bambini vaccinati nell’ultima settimana sono stati 101. Infine in Versilia la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’89,3 per cento con 124640 prime dosi, 114802 seconde dosi e 97135 terze dosi. Negli ultimi sette giorni sono stati 230 i bambini vaccinati.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Ad oggi, sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 265040 (+11.379 rispetto allo scorso 22 febbraio) mentre i soggetti in isolamento sono 3529 (-2589 rispetto al 22 febbraio). Oggi si sono registrati 12 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Lucca, 5 nell’ambito di Pisa, 5 nell’ambito di Livorno e 1 nell’ambito della Versilia. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 48: 5 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 4 nell’ambito di Lucca, 13 nell’ambito di Pisa, 20 nell’ambito di Livorno, 6 nell’ambito della Versilia.

Al 28 febbraio le vaccinazioni effettuate sono 2772745, di cui 1041775 per prime dosi. Sono stati vaccinati 534261 donne e 507514 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 171930 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160422 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150320 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133250 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110570; la fascia d’età over 80 con 104326; la fascia 20-29 con 100774; la fascia 12-19 con 82074 vaccinati; ultima la fascia 5-11 con 28104.