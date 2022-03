Spot pubblicitari in ospedale per coprire i costi della sanità

Spot per raccogliere fondi per la sanità. Molti presidi ospedalieri e distretti dell’azienda Usl Toscana nord ovest saranno dotati di impianti di comunicazione innovativi a disposizione degli investitori e a supporto dei servizi per l’utenza. La società Meneghini & Associati si è aggiudicata la gara per la concessione della gestione degli spazi pubblicitari (strutture a muro interne, strutture autoportanti esterne, anche di grandi dimensioni, totem) che nelle prossime settimane saranno collocati dentro e fuori alle strutture sanitarie delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

“Già da tempo in Italia – dice Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest – nelle strutture sanitarie pubbliche si è deciso di ricorrere alla concessione di spazi pubblicitari per contribuire attivamente alle tante spese che la sanità moderna richiede. Così anche la nostra Azienda ha deciso di cogliere questa opportunità avviando un percorso che porterà nelle strutture messaggi pubblicitari compatibili con la nostra realtà sanitaria affiancati a campagne di promozione delle salute e dei nostri servizi. Una pubblicità, quindi, che aiuta la sanità contribuendo alle spese di gestione, formazione, informazione o acquisto di nuove strumentazioni, in un circolo virtuoso che garantirà vantaggi non soltanto all’azienda sanitaria e ai suoi utenti, ma anche agli investitori locali”.

“Siamo entusiasti che l’Usl Toscana nord ovest sia entrata a far parte di pps – progetto partner in sanità, un importante ingresso in un network al quale già aderiscono oltre 600 realtà nazionali della sanità pubblica – dichiara Francesca Pozza, responsabile relazioni istituzionali di Meneghini&Associati -. Siamo specializzati nella pubblicità negli ospedali e nella comunicazione e attraverso le nostre attività, generiamo un flusso di entrate per le aziende sanitarie, destinate alla realizzazione di progetti verso l’utenza a costo zero, utile sia per gli utenti che per gli operatori sanitari”.

Meneghini & Associati, con sedi a Vicenza, Roma, Milano e Reggio Emilia, si occuperà direttamente sia della raccolta pubblicitaria che delle installazioni. Sono stati, infatti, assegnati in concessione, tramite gara Estar (ente di supporto tecnico amministrativo regionale), spazi esterni e interni alle strutture ospedaliere e sanitarie da utilizzare per le attività pubblicitarie.