Coronavirus, 384 nuovi positivi in provincia di Lucca

Sono 384 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore, un caso in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri (2 marzo).

Stesso trend anche in Regione: i nuovi positivi registrati in Toscana sono 2879 su 27195 test di cui 7571 tamponi molecolari e 19.624 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,59% (49,3% sulle prime diagnosi).

Nel dettaglio, sono 72 i nuovi contagi in Valle del Serchio (Silla Giuncugnano 5, Fosciandora 2, Molazzana 3, Pescaglia 8, Pieve Fosciana 5, Villa Collemandina 2, Bagni di Lucca 7, Castelnuovo 7, Coreglia 6, Barga 11, Gallicano 4, Minucciano 2, Borgo a Mozzano 7, Piazza al Serchio 2, Castiglione 1), 142 nella Piana di Lucca (Villa Basilica 4, Porcari 11, Capannori 48, Lucca 67, Altopascio 10, Montecarlo 2) e 170 in Versilia (Stazzema 5, Massarosa 28, Viareggio 73, Camaiore 38, Seravezza 8, Pietrasanta 14, Forte dei Marmi 4).

In Toscana sono 864234 i casi di positività al coronavirus, 2879 in più rispetto a ieri (994 confermati con tampone molecolare e 1.885 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 829124 (95,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7571 tamponi molecolari e 19624 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,6% è risultato positivo. Sono invece 5840 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 49,3% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 26028, -4% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 796 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (2 in meno).

Si registrano 14 nuovi decessi: 8 uomini e 6 donne con un’età media di 79,5 anni (2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Massa Carrara, 3 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

L’età media dei 2879 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (994 confermati con tampone molecolare e 1885 da test rapido antigenico). Sono 252461 i casi complessivi ad oggi a Firenze (576 in più rispetto a ieri), 65193 a Prato (102 in più), 72443 a Pistoia (171 in più), 39832 a Massa (174 in più), 87037 a Lucca (384 in più), 98997 a Pisa (365 in più), 73187 a Livorno (294 in più), 77693 ad Arezzo (303 in più), 55557 a Siena (274 in più), 41279 a Grosseto (236 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 901 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1165 nella Nord Ovest, 813 nella Sud est.

Complessivamente, 25232 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1052 in meno rispetto a ieri, meno 4%).

Sono 6350 (613 in meno rispetto a ieri, meno 8,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1615, Nord Ovest 2242, Sud Est 2493).

Le persone complessivamente guarite sono 829124 (3947 in più rispetto a ieri, più 0,5%).