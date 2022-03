Costringevano giovani donne e ragazzine a prostituirsi in cambio di denaro e promesse di lavoro: 5 indagati

Costringevano giovani donne e ragazzine ancora minorenni a prostituirsi in cambio di denaro o promesse di lavoro. Un calvario per queste giovani e giovanissime, costrette a subire rapporti sessuali completi o a prostituirsi con i clienti trovati da uno dei 5 indagati – tutti residenti tra la Valle del Serchio e la Garfagnana – per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio al giudice per le udienze preliminari. L’udienza del 28 febbraio scorso è stata rinviata.

La vicenda, secondo l’indagine condotta dai carabinieri di Castelnuovo Garfagnana insieme all’aliquota carabinieri della sezione di pg nella procura di Firenze, trae origine da episodi che sarebbero avvenuti tra il 2017 e il marzo di un anno fa. I cinque sono accusati a vario titolo di violenza sessuale, induzione alla prostituzione minorile e produzione e detenzione di materiale pornografico.

Alle richieste di rinvio a giudizio si è giunti a seguito una complessa ed articolata indagine coordinata e diretta dal dipartimento della procura del tribunale dei minori di Firenze competente a trattare i reati commessi nei confronti delle persone appartenenti alle fasce deboli.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati diversi apparecchi informatici nei quali erano contenute ingenti quantità di immagini e video pedopornografici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri le vittime, dietro pagamenti in denaro o promesse di lavoro, venivano costrette a subire rapporti sessuali completi o a prostituirsi con i clienti procacciati da uno degli indagati che tratteneva per sé il 70% dell’importo della prestazione sessuale pagata dai frequentatori consegnando alle ragazze la differenza.