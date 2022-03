Statua di Putin a Vagli, Puglia: “Non la sposto, sta portando turismo al paese”

“La statua di Putin nel nostro parco? Sono contro le aggressioni che sta portando avanti la Russia ma per noi è diventato un importante spot turistico, con centinaia e centinaia di persone e trasmissioni tv che portano altro turismo. È stato lo spot che ha ridato il via al turismo a Vagli”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Mario Puglia, ex sindaco di Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, e direttore del parco dell’onore e del disonore, da lui ideato, dove c’è anche la statua in marmo dello ‘zar’ Vladimir Putin di cui Enzo Coltelli, segretario del Pd locale, aveva chiesto la rimozione.

“Non è che spostando la statua finisce la guerra, e il costo di ogni pezzo è di circa 150mila euro – dichiara Puglia – Va fatta un’analisi sulla necessità o meno di spostarla nel parco del disonore. Io peraltro sono stato anche ricevuto da Putin nel 2017, al Cremlino. La statua sta facendo pubblicità al 100 per cento al parco. Non si possono abbattere le statue che fanno parte della storia tanto che a Roma c’è la statua di Nerone nonostante quell’imperatore abbia dato fuoco a Roma”.

“Hanno riaperto perfino un ristorante – dice Puglia – e vengono troupe tv da tutta Europa per quella statua di Putin, che non abbatto e non sposto di un centimetro. Vi dico solo che una galleria d’arte inglese, anzi, la vuole comprare pagando cinque o sei volte quello che ci è costata”.