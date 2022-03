Fornaci piange la morte di Gian Gabriele Benedetti: aveva 85 anni

Un altro lutto colpisce la comunità di Barga. Fornaci piange Gian Gabriele Benedetti, morto improvvisamente ieri (4 marzo) all’età di 85 anni.

Gian Gabriele Benedetti, nato a Castiglione nel 1937, era conosciuto da tutti: prima come maestro delle scuole elementari, poi per le sue poesie scritte anche sul web.

Il ricordo della Fondazione Ricci: “Ci ha lasciato una persona veramente speciale il maestro, poeta e scrittore Gian Gabriele Benedetti. La Fondazione Ricci ricorda con grande onore la sua presenza in occasione della commemorazione dedicata a un altro grande scrittore di Barga: Gualtiero Pia. In quell’occasione ci parlò del rapporto speciale che aveva con Gualtiero. Fu veramente un’occasione bella e unica perché dopo quella volta Benedetti non ha più voluto partecipare ad altre occasioni seppur invitato da noi caldamente, perché ci rispondeva che si era ritirato dalla vita pubblica . Non mancavo mai di leggere le sue poesie su Fb e dopo aver letto le sue liriche, bellissime, malinconiche e introspettive, non mancavo mai di lasciargli un commento al quale lui ha sempre risposto ringraziandomi. Era una persona veramente speciale, un signore di altri tempi, una persona che non riusciremo a scordare e mi auguro che tutte le sue poesie possono venire raccolte in un in una pubblicazione perché sono poesie di altissimo livello che ci aiutano a comprende l’animo umano, prima di tutto, a comprendere il mondo delle relazioni esterne tra noi e gli altri, un mondo, seppur malinconico, in cui spesso Gian Gabriele evocava la morte, ma che davano anche la speranza di un mondo migliore, e non erano mai scontate. Erano sempre poesie di grande sentimento, ma soprattutto di grande riflessione. Auguro a questo poeta un buon viaggio in un mondo che sicuramente sarà per lui sereno e mi aiuterà molto rileggere tutte le liriche e le prose belle che in tutti questi anni ha scritto per tutti noi”.