Coronavirus, tornano a salire i positivi in provincia: 3425 casi in più in una settimana

Tornano a salire i numeri del contagio su tutto il territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest. Dall’8 al 14 marzo sono stati 9644 i nuovi positivi mentre nei sette giorni precedenti erano stati 6974. Cala invece il numero dei ricoveri in ospedale con 66 posti letto occupati negli ospedali della provincia di Lucca, 4 in terapia intensiva: nell’ultimo report erano 75, 6 in condizioni gravi.

I nuovi positivi

Nel dettaglio nella Piana di Lucca nell’ultima settimana ci sono 1241 nuovi casi positivi di cui 521 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 75, Capannori 357, Lucca 705, Montecarlo 16, Pescaglia 30, Porcari 53 e Villa Basilica 5. Negli ultimi sette giorni erano stati 914. In Valle del Serchio dall’8 al 14 marzo si sono registrati 445 nuovi casi positivi (35 in più dall’ultimo report) di cui 175 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 64, Barga 79, Borgo a Mozzano 68, Camporgiano 10, Careggine 8, Castelnuovo Garfagnana 50, Castiglione di Garfagnana 9, Coreglia Antelminelli 28, Fabbriche di Vergemoli 5, Gallicano 41, Minucciano 9, Molazzana 3, Piazza al Serchio 27, Pieve Fosciana 15, San Romano in Garfagnana 12, Sillano Giuncugnano 2, Vagli di Sotto 3, Villa Collemandina 12. Infine in Versilia i nuovi positivi sono stati 1739 nuovi casi positivi di cui 795 (pari al 46%) hanno meno di 35 anni e sono così spartiti: Camaiore 369, Forte dei Marmi 48, Massarosa 271, Pietrasanta 181, Seravezza 80, Stazzema 34, Viareggio 756.

I ricoveri

A oggi (15 marzo) al San Luca ci sono 29 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva, al Versilia sono 28 i posti letto occupati in area covid, 2 in terapia intensiva mentre all’ospedale di Barga sono 9 i ricoveri. Dunque, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i ricoveri per Covid-19 sono in totale 178 (l’8 marzo erano 195) di cui 12 in terapia intensiva (l’8 marzo erano 17).

Covid e scuola

Negli ultimi 7 giorni le persone in età scolastica contagiate nella Piana di Lucca sono state 276 (nido 19, materna 36, elementare 88, media 50, superiore 83). In Valle del Serchio 102 (nido 6, materna 12, elementare 30, media 30, superiore 24) mentre in Versilia 471 (nido 37, materna 60, elementare 126, media 88, superiore 160).

Vaccini

Cresce, ormai molto lentamente, anche la percentuale delle persone vaccinate, che nella Piana di Lucca raggiunge l’87,7 per cento con 138357 prime dosi, 129404 seconde dosi, 112108 terze dosi e 134 quarte dosi somministrate. Dall’8 al 14 marzo sono state somministrate ai bambini 20 prime dosi e 67 seconde dosi. Stessa percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose anche in Valle del Serchio con 32991 prime dosi, 30457 seconde dosi, 30952 terze dosi e 76 quarte dosi somministrate. Qui, nell’ultima settimana, nessun bambino è stato vaccinato. Infine in Versilia la percentuale di persone vaccinate è salita all’89,4 per cento con 124772 prime dosi, 115272 seconde dosi, 98837 terze dosi e 167 quarte dosi somministrate. Dall’8 al 14 marzo sono state somministrate ai bambini 10 prime dosi e 86 seconde dosi.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Ad oggi, sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 280637 (+7080 rispetto allo scorso 8 marzo) mentre i soggetti in isolamento sono 2006 (+309 rispetto all’8 marzo). Oggi si sono registrati 7 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Lucca e 6 nell’ambito di Pisa. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 31: 4 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 5 nell’ambito di Lucca, 12 nell’ambito di Pisa, 9 nell’ambito di Livorno, 1 nell’ambito della Versilia.

Al 14 marzo le vaccinazioni effettuate sono 2793329, di cui 1042932 per prime dosi. Sono stati vaccinati 534832 donne e 508100 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 172114 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160572 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150429 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133297 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110722; la fascia d’età over 80 con 104366; la fascia 20-29 con 100919; la fascia 12-19 con 82210 vaccinati; ancora ultima la fascia 5-11 con 28298.